Детские игровые площадки установят и отремонтируют в Акишеве и Покрове

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов вместе с профильными специалистами, старостой и активными жителями проверил содержание деревни Акишово. Он попросил привести в порядок информационный стенд и дорожные знаки, а также отремонтировать искусственную неровность на проезжей части. Помимо этого, заместитель главы поручил подготовить документы по проекту инициативного бюджетирования на 2025 год для установки детского игрового комплекса.

Другой заместитель — Михаил Саруханов отправился с рабочим визитом в село Покров. Он обратил внимание на то, что нужно отремонтировать элементы детской площадки. Также было решено установить информационный стенд и привести в порядок колодец с питьевой водой. Им пользуются местные и жители соседних населенных пунктов. Сельчане также попросили восстановить противоскоростной вал и поставить дорожный знак.

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