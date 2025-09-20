Детские игровые площадки установили на улице Макеева в Коломне

На улице Макеева построили детские игровые комплексы. Площадки появились у домов № 4 и № 6, а пространство для воркаута — возле домов № 12-14.

На территории для детей площадью 200 квадратных метров установили зону обучения через игру — ребята будут развивать мелкую моторику и знакомиться с основами математики. Подрядчик обустроил горки и качели, украшенные яркими цифрами и знаками арифметики, качалки и балансиры для развития координации движений, современный спортивный комплекс с мягким покрытием для безопасной игры.

Рядом расположена площадка для ребят постарше. Здесь установили турники и брусья, гимнастические кольца, рукоходы и перекладины для укрепления мышц всего тела. Дополнительное освещение позволит заниматься спортом вечером.

В ближайшее время подобные зоны появятся на улицах Советская, Леваневского, Ленина, Добролюбова, бульваре 800-летия Коломны, а также в поселках Биорки, Шкинь, Васильево, Сычево, Губастово.