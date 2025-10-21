Детская школа искусств Ленинского округа победила в этапе всероссийского конкурса
Детская школа искусств «Времена года» из подмосковного Ленинского городского округа одержала победу в окружном этапе всероссийского конкурса «Лучшая сельская детская школа искусств». Учреждение представило Московскую область в Центральном федеральном округе.
Особое внимание жюри привлек авторский проект «Рисуем музыку», который является визитной карточкой учреждения и в этом году отмечает свое 10-летие. Преподаватели продемонстрировали высокий уровень педагогической грамотности, глубокую вовлеченность в образовательный процесс и сплоченность команды.
«Эта победа — признание многолетней работы всего нашего коллектива. Мы создаем среду, где каждый ребенок может раскрыть свой творческий потенциал. Наши воспитанники регулярно становятся лауреатами престижных конкурсов, а 100 баллов в рейтинге подтверждают высокое качество образования», — отметила директор детской школы искусств «Времена года» Ирина Андрушко.
Основанная в 1989 году, школа «Времена года» сегодня обучает 780 учащихся по девяти предпрофессиональным программам на двух площадках — в поселках Развилка и Володарского.
Школа обладает впечатляющим портфолио достижений: дипломы конкурса «Молодые дарования России», победа в проекте «Голос-дети», финалисты конкурса «Синяя птица», лауреаты стипендий Губернатора Московской области и Главы Ленинского округа.
Призовой фонд за победу в окружном туре коллектив школы передаст Беловской детской школе искусств Курской области.