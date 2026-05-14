Детсад в Клину преобразится после капитального ремонта

В городском округе Клин на Бородинском проезде, 12А, в первом дошкольном отделении гимназии имени Ушинского ведутся активные работы по капитальному ремонту здания детского сада.

Строители уже завершили черновую полусухую стяжку полов на первом и втором этажах. На первом этаже специалисты приступили к укладке теплоизолирующего слоя для будущих водяных теплых полов в комнатах пяти детских групп на 150 детей.

На объекте площадью 970 квадратных метров проложены новые канализация и электроканалы, подготовлены трубки и гофры для электрики. Сейчас рабочие начали прокладывать электрику, водопровод и отопление.

Снаружи подрядчик приступил к устройству входных групп и разгрузочной площадки для пищеблока. Здесь сделали армированные сваи и залили бетон. Параллельно строители монтируют леса для установки вентилируемых панелей из керамики. Это современные системы отделки, которые защищают стены, улучшают теплоизоляцию и обеспечивают вентиляцию здания.

Не забудут и про благоустройство территории для прогулок малышей. На площади в 5,5 тысяч квадратных метров установят новые лавочки, беседки и игровые зоны.

После капитального ремонта детский сад 1964 года кардинально изменится: здесь появятся современный дизайн, новая столовая, компактный актовый зал, игровые комнаты и мини-спортзона с удобной мебелью и оборудованием для детей и педагогов.

Откроет свои двери учреждение благодаря государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национальному проекту «Семья» уже 1 сентября.