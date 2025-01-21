Дети с ОВЗ из Москвы побывали на выставке в Мытищинском музее

В городском округе Мытищи побывали дети с глубоким нарушением зрения из Московской школы-интерната № 1. Ребят посетили музей и познакомились с историей края.

Мытищинский историко-художественный музей в этот раз встретил гостей с особенностями здоровья. Приехали они из школы для обучения и реабилитации слепых. Сотрудники музея рассказали ребятам известные и необычные факты об округе и помогли им узнать много интересного об экспозиции с помощью тактильных ощущений.

Школьники могли изучить руками разные экспонаты выставки: каменный топор древнего человека, советскую печатную машинку, скульптуру «Мытник», автором которой стала известная мытищинская художница Ольга Даутова, копию скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала» и многие другие. Помимо этого, ребятам рассказали о картине «Вид села Мытищи. 1875 год» художника Владимира Зотова, копия которой размещена в музее. А в зале «Живая старина» гости познакомились с предметами крестьянской жизни: коромыслом, прялкой и различными изделиями из бересты.