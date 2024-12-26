Дети с ОВЗ из Лобни выиграли всероссийский турнир по мини-футболу

В Подмосковном Центре социальной геронтологии «Чайковский» состоялся всероссийский епархиальный турнир по мини-футболу среди людей с инвалидностью. Лучшей нападающей признали Алену Ефремову из Лобни.

В городском округе Лобня действует спортивная программа «Мини-футбол с особенными детьми». Команда из Лобни заняла первое место на всероссийском турнире в категории — ИН-2 синдром Дауна младшая группа. В составе команды: вратарь Леонид Кондрашов, Алена Ефремова, Родион Карпов, Степан Соколов. Готовил ребят к состязаниям тренер Андрей Бондаренко.

По итогам соревнований лучшей нападающей стала Алена Ефремова. Девушка хорошо защищала ворота, нападала и забивала голы.

Тренер Андрей Бондаренко планирует усилить тренировки и закрепить у ребят навыки игры в футбол.

«Огромное спасибо за такую поездку. За эти замечательные, новые эмоции. За радость детей! Очень понравилось поездка», — поблагодарила педагога семья Соколовых.