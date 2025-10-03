Дети с ОВЗ из Лобни посетили международный инклюзивный форум

Международный инклюзивный форум креативных индустрий проходил в Москве с 25 по 29 сентября. Мероприятие посетили участники организации «Добрология» и лобненского филиала студии «Сны Алисы».

Форум собрал талантливых молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 35 лет из России и стран СНГ. Программа включала множество направлений, среди которых были театр, музыка, цирк, хореография, художественное слово, цифровая культура, художественное творчество и другие виды искусства.

Участники форума посетили разнообразные тренинги и мастер-классы, познакомились с творческими работами людей с инвалидностью, побывали на адаптивных экскурсиях по Москве.

«Кто-то из ребят стал лицом этого форума, кто-то посетил мастер-класс со звездой, а кто-то играл на большой сцене под аккомпанемент настоящего оркестра», — рассказала руководитель АНО «Добрология» Елена Демчинская.

Целью форума было создание платформы для обмена опытом и внедрения инновационных форматов в сфере инклюзивных креативных индустрий.