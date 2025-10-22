Дети с генетическими заболеваниями прошли реабилитацию в Одинцове

В санаторий «Поляны» приехали маленькие пациенты с ихтиозом и буллезным эпидермолизом для лечебных процедур. «Детей-бабочек» и «рыбок» курирует одноименная организация — благотворительный фонд «Дети-бабочки».

Двенадцатилетняя Алиса вместе с мамой уже в третий раз приезжает из Новосибирска в Подмосковье — специально в одинцовский санаторий. У девочки ихтиоз — врожденное генетическое заболевание кожи. Она — «ребенок-рыбка» — так называют детей, на коже которых образовываются чешуйки из-за нарушений ороговения. В «Полянах» есть все необходимое для реабилитации: Алиса отдыхает, рисует, лепит, развивает мелкую моторику и проходит процедуры в лечебных кабинетах — соляной комнате, кабинете массажа и гидротерапии.

«В зависимости от того, какие осложнения есть у ребенка, мы можем проводить крахмальные ванны, ванны с лекарственными средствами, жемчужные или гидромассажные. Это очень важно, когда мы не имеем возможности применять массажные техники или аппликационные сопутствующих заболеваний», — рассказала заведующая реабилитационным отделением Юлия Никитюк.

В центре работают врачи как общего профиля, так и узких направлений: лечебной физкультуры, физической реабилитационной медицины. Благодаря фонду «Дети-бабочки» в одинцовском санатории прошли реабилитацию уже больше 400 пациентов.

«Фонд дает возможность своим подопечным приезжать в санаторное подразделение бесплатно. С ними также пребывают сопровождающие, которые находятся здесь в течение всего времени реабилитационных процедур», — поделилась руководитель социально-педагогического отдела фонда «Дети-бабочки» Юлия Пирожник.

Санаторий «Поляны» — часть большого Детского медицинского центра Управления делами Президента России. В Подмосковье действуют специальные программы по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в этом году Московская область вошла в число пилотных регионов страны, где запустят электронные сертификаты для детей-инвалидов.