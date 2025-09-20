Дети поучаствовали в благотворительном забеге «Пульс добра» в Коломне

На старт благотворительного забега «Пульс добра» в Коломне вышли любители бега в возрасте от 4 до 72 лет. Организаторы подготовили несколько дистанций, в том числе для самых маленьких атлетов.

Спортсмены сами выбирали дистанции — классический полумарафон на 21,1 километр, а также маршруты на три и 10 километров. Самые маленькие бегуны от 4 лет соревновались на дистанциях 300 и 600 метров.

«Я второй раз участвую в этом забеге. В прошлом году тоже бежала. А в этом и моя мама участвует. У нее дистанция три километра», — поделилась 8-летняя спортсменка Соня.

Шестикратная чемпионка России по конькобежному спорту Ирина Кузнецова провела разминку перед стартом, а на дистанцию вместе с малышами вышли любимые персонажи сказок и мультфильмов.

Проект «Пульс добра» зародился в 2015 году. Его инициатором стала руководитель благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

«Главное здесь — наше общее желание помогать другим. Радостно видеть, как много людей каждый год присоединяется к нашей команде добра. Огромное спасибо всем, кто пришел сюда с открытым сердцем!» — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Средства, собранные в этом году участниками забега, будут переданы Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Ступинский».