Дети из центра помощи «Истринский» посетили завод по производству пасты
Подростки из Центра помощи семье и детям «Истринский» побывали на предприятии по изготовлению пасты «Барилла Рус». На бесплатной экскурсии они узнали о приготовлении такой продукции.
Эксперты рассказали им о всех стадиях и тонкостях изготовления пасты и хлеба. Они показали детям, как работают упаковочные машины, техническое оборудование и система отслеживания качества.
Самой приятной частью для гостей стала дегустация. Они попробовали свежеиспеченный хлеб и получили подарки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи многодетным семьям в Подмосковье.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Юнармейцы из Подольска стали призерами военно-патриотических игр
Детская интерактивная программа ко Дню города прошла в библиотеке Подольска
Дуров сообщил о выкидыше у его девушки после задержания в Париже
Родственникам «депутата Наливкина» придется собирать деньги на его похороны
Акция по сбору корма для бездомных животных началась в Дмитрове
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте