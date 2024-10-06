Дети из центра помощи «Истринский» посетили завод по производству пасты

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Подростки из Центра помощи семье и детям «Истринский» побывали на предприятии по изготовлению пасты «Барилла Рус». На бесплатной экскурсии они узнали о приготовлении такой продукции.

Эксперты рассказали им о всех стадиях и тонкостях изготовления пасты и хлеба. Они показали детям, как работают упаковочные машины, техническое оборудование и система отслеживания качества.

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Самой приятной частью для гостей стала дегустация. Они попробовали свежеиспеченный хлеб и получили подарки.

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