Дети из пунктов временного размещения в Подмосковье посетили шоу «Богатыри»

Жители Курска, Белгорода, Донецка и Луганска, которые сейчас находятся в подмосковных пунктах временного размещения, посетили шоу по мотивам русских сказок «Богатыри». Представление состоялось накануне Дня народного единства.

Уполномоченный по защите прав человека в Подмосковье Ирина Фаевская рассказала, что шоу посмотрели почти 300 детей и взрослых. Это жители пострадавших от ВСУ регионов, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения в Люберцах, Коломне, Подольске, Клину, Волоколамске и Пушкино.

Шоу «Богатыри» на основе русских народных сказок приурочили ко Дню народного единства. Фаевская поблагодарила генерального продюсера представления Наталью Локтеву за предоставленную возможность гостям Подмосковья.