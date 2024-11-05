Дети из пунктов временного размещения в Подмосковье посетили шоу «Богатыри»

Жители Курска, Белгорода, Донецка и Луганска, которые сейчас находятся в подмосковных пунктах временного размещения, посетили шоу по мотивам русских сказок «Богатыри». Представление состоялось накануне Дня народного единства.
Уполномоченный по защите прав человека в Подмосковье Ирина Фаевская рассказала, что шоу посмотрели почти 300 детей и взрослых. Это жители пострадавших от ВСУ регионов, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения в Люберцах, Коломне, Подольске, Клину, Волоколамске и Пушкино.
Шоу «Богатыри» на основе русских народных сказок приурочили ко Дню народного единства. Фаевская поблагодарила генерального продюсера представления Наталью Локтеву за предоставленную возможность гостям Подмосковья.
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