Дети из Одинцова примут участие в областном экологическом конкурсе рисунков

Молодежь Одинцовского округа приглашают присоединиться к творческому конкурсу «ЭкоПодмосковье». В этом году конкурс посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Продемонстрировать свои таланты можно в трех тематических номинациях: «В мире животных Красной книги Московской области», «По следам краснокнижных растений» и «Деревья, опаленные войной. Аллея памяти Героев».

К участию допускают ребят в возрасте от шести до 18 лет. Конкурсантов поделят на три возрастные категории: младшая группа для детей от шести до 10 лет, средняя для подростков с 11 до 15 лет и старшая — с 15 до 18 лет.

На творческое состязание принимают цветные рисунки формата А3 или А4, выполненные в любой традиционной технике: карандашами, красками, восковыми мелками и другими материалами. Работы, созданные с помощью компьютерных графических редакторов, к участию не допускают.

Комиссия подведет итоги конкурса до 26 мая 2025 года.