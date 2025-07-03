Дети из лагеря «Мечта» посетили музей спортивной школы в Балашихе

В Балашихе ребята из детского лагеря «Мечта» побывали на экскурсии в Ледовом дворце «Арена Балашиха». Для юных гостей были организовано знакомство с историей спортивного комплекса и достижениями местных клубов.

Дети прошли по тренировочным залам, посетили раздевалки и ледовую арену, где ежедневно проходят занятия по хоккею и фигурному катанию. Особое впечатление на участников произвел музей спортивной школы, в которой собраны уникальные трофеи, фотографии, автографы, а также форма и награды спортсменов. Экспонаты позволили ребятам узнать о победах и традициях, которыми гордится Балашиха.

В ходе экскурсии воспитанники лагеря познакомились с историей становления «Арены Балашиха» и узнали о том, как здесь воспитывают будущих чемпионов. Руководство спортивного комплекса регулярно организовывает открытые тренировки для детей, приглашая спортсменов мирового уровня, чтобы мотивировать подрастающее поколение к занятиям спортом и здоровому образу жизни.