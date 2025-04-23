Дети из Балашихи заняли призовые места на всероссийском фотоконкурсе

Две школьницы из Балашихи стали победительницами четвертого Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей», церемония награждения которого прошла в Центральном доме Российской армии в Москве. Конкурс, проходивший с декабря 2024 года по апрель 2025 года, собрал более 1500 работ юных фотографов из 68 регионов России.

Жюри, состоящее из профессиональных фотографов, журналистов, представителей военного ведомства и общественных деятелей, оценивало работы в нескольких номинациях.

Таисия Куркина из Балашихи стала победительницей в номинации «Родина моя» с фото-работой «Берегиня». Ее снимок покорил жюри своей глубиной и отражением любви к родной земле.

«Детская фотография особенно интересна, потому что через нее мы смотрим, как подрастающий человек реагирует на окружающий мир, как он исследует его. Это очень важно, потому что дети совершенно иначе воспринимают происходящее вокруг», — отметил член жюри, фотокорреспондент МИЦ «Известия».

Еще одна школьница городского округа, Анастасия Кожина, также вошла в число призеров конкурса, завоевав третье место в номинации «Мир животных и растений» с работой «Очаровательное трио».

Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами детей» ежегодно проводится Центральным домом Российской армии с целью духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также для развития творческих способностей и эстетического вкуса юных фотолюбителей.