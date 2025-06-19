Дети из Балашихи побывали на экскурсии по заводу «Криогенмаш»

На мастер-классах школьники узнали, как работают с жидким азотом и сухим льдом. Особенно запомнился эксперимент с розой: ее замораживали в жидком азоте, а затем разбивали об стол. Еще одним ярким моментом стало наблюдение за воздушным шаром, который надувался с помощью сухого льда.

«Завод — наш давний партнер, и они подготовили для ребят два мастер-класса. Надеюсь, это вдохновит детей задуматься о будущем в области физики, математики или инженерии», — рассказала директор Дворца культуры «Балашиха» Анна Панина.

Творческий интенсив во Дворце культуры «Балашиха» помогает детям открывать новые профессии, развивать навыки и находить свои интересы. Программа включает мастер-классы, созданные в сотрудничестве с местными предприятиями, и охватывает как технические, так и творческие направления.