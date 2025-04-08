Дети из Балашихи отправят рисунки на тему «Служба спасения» на областной конкурс

Детский творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» начался в Подмосковье. Участники изобразят работу сотрудников экстренных служб — спасателей, медиков и полицейских — посредством рисунков, фотографий или видео.

Основная цель конкурса заключается в том, чтобы подчеркнуть важность и значимость деятельности службы спасения, а также повысить узнаваемость Системы-112 Московской области среди детей и молодежи. Мероприятие организовало Государственное казенное учреждение Московской области «Центр 112» при поддержке правительства Московской области.

Принять участие в конкурсе приглашают учащихся образовательных учреждений, представителей детских и молодежных общественных и некоммерческих организаций, а также семьи. Положение о проведении творческого состязания доступно на официальных сайтах службы спасения, где можно ознакомиться с условиями и требованиями.

Все конкурсные материалы необходимо отправить на электронную почту или почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, дом № 7-а с пометкой «На конкурс» не позднее 15 августа 2025 года.