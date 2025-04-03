Дети бойцов СВО из Мытищ посетили конно-спортивный клуб «Соловьиная роща»

Общественная палата в Мытищах организовала экскурсию в конно-спортивный клуб «Соловьиная роща» на территории Национального парка «Лосиный остров» для семей участников СВО. В мероприятии приняли участие 40 человек.

Председатель Общественной палаты Игорь Савош и его коллеги проводили участников экскурсии. Для ребят подготовили трехчасовую программу. Гиды клуба рассказали о жизни лошадей, их привычках и особенностях. Они показали, как за ними ухаживают.

Все желающие покормили коней и покатались на них, а также сделали памятные фотографии.

«Мы не волшебники, но делаем много для того, чтобы семьи участников специальной военной операции из нашего городского округа получали всестороннюю помощь. Наша цель — поддержать семьи не только словом, но и делом, своим плечом, именно тогда, когда им это необходимо, в том, где мы можем помочь», — отметил Игорь Савош.

Конно-спортивный клуб готов продолжать сотрудничество с Общественной палатой. Уже 25 апреля они проведут еще одну экскурсию для семей участников СВО. Дирекция учреждения готова предоставить скидки и льготные тарифы на посещение занятий и курсов по верховой езде. Здесь также развита иппотерапия — метод реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства.

«Благодарим администрацию городского округа Мытищи за предоставленный комфортабельный трансфер для поездки. Особую благодарность хочется выразить комиссии по образованию и делам молодежи Общественной палаты за инициативу и реализацию этого проекта, а также волонтерским организациям и всем, кто всячески содействовал тому, чтобы эта экскурсия состоялась», — подчеркнул Игорь Савош.