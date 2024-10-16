Деталь от игрушки достали из носа 3-летнего ребенка в Мытищинской больнице

Трехлетний ребенок поступил в Мытищинскую больницу из поликлиники в связи с инородным телом в носу. Врачи удалили предмет, которым оказалась деталь от игрушки.

Мама пациента рассказала, что целый месяц ребенок испытывал дискомфорт при дыхании и заложенность носа, были гнойные выделения.

«Во время компьютерной томографии мы обнаружили новообразование и взяли материал на биопсию. Образование оказалось доброкачественным. На операции мы обнаружили элемент игрушки, который уже оброс грануляционной тканью. Удалили его без последствий для здоровья ребенка», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Виталий Исаев.

Дыхание ребенка восстановилось. Специалисты отметили, что кусок игрушки в носу мог спровоцировать у ребенка отит, синусит и даже привести к потере слуха.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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