Десять спортсменов представят Подмосковье на Кубке сильнейших по биатлону

Десять спортсменов представят Подмосковье в составе сборной России на Кубке сильнейших по биатлону. Турнир пройдет в феврале в Белоруссии.

Всего в состав сборной России войдут 32 спортсмена: по 16 мужчин и женщин. От Подмосковья туда будут включены Анастасия Зырянова, Кристина ⁠Резцова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Иванова Амина, Анастасия Зенова, Алексей Зубарев, Денис Иродов, Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов.

Биатлонисты пройдут дистанции от 7,5 километра до 15 километров. В программу войдут несколько дисциплин: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс‑старт и смешанные эстафеты.