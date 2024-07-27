Десять новых детских игровых площадок установили в Химках

В городском округе Химки завершены работы по установке 10 детских площадок. Всего в этом году в городе планируется комплексное благоустройство 15 дворовых территорий. Об этом рассказал заместитель главы округа Николай Батышев на общегородском совещании.

На следующей неделе стартуют работы по комплексному благоустройству в Сходне на улице Мичурина вблизи домов № 29 и 31, а также на улице Фрунзе во дворе дома № 42 и в микрорайоне Школьный в Брехове. Специалисты заменят информационные стенды, системы наружного освещения, детские площадки, скамейки и урны, отремонтируют пешеходные коммуникации и автомобильные проезды, а также установят видеонаблюдение.

Кроме того, в округе продолжаются работы по ремонту детских игровых и спортивных городков. В настоящее время завершается модернизация площадки на Юбилейном проспекте в Новых Химках, а в планах — ремонтные работы на улице Мичурина в Сходне.

Также в Химках завершаются ремонты дорог на Вашутинском шоссе и Пролетарской улице. На двух участках будет обновлено 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна

В деревне Юрлово ведутся работы по оборудованию пешеходной тропы. Дорожка укладывается по единому стандарту — шириной два метра с установкой бортового камня. Это значительно упростит доступ к школе и остановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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