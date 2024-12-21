Депутаты в Химках приняли около тысячи обращений в 2024 году

В Химках прошло заседание фракции партии «Единая Россия». Народные избранники подвели итоги года, в том числе сообщили, что за год обработали около тысячи обращений жителей муниципалитета.

В заседании приняли участие депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский. Согласно промежуточным итогам работы общественной приемной, депутаты обработали порядка тысячи обращений.

«За этот год отработали 86% принятых обращений граждан. Также в повестке — реализация народной программы, помощь участниками СВО и их семьям», — подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова рассказала, что график приемов расположен в социальных сетях и на сайте администрации. Записаться может любой желающий. Она также отметила, что народные избранники общаются с жителями в общедомовых чатах. Они вовлечены в вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Система выстроена по поручению главы Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».