Депутаты проверили строительство школы в микрорайоне Новогорск в Химках

В микрорайоне Новогорск городского округа Химки прошло выездное совещание с участием председателя совета депутатов Сергея Малиновского, депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова и муниципального депутата Руслана Шаипова. Они осмотрели ход строительства нового детского сада и начальной школы, которые планируют открыть для жителей района.

На объекте завершено проектирование, а строители уже приступили к основным работам. В настоящее время ведется утепление фасадов, устройство кирпичной кладки, монтаж оконных блоков и инженерных систем.

«Данный воспитательно-образовательный комплекс — важный социальный объект для Новогорска. И дети и родители с нетерпением ждут завершения его строительства», — отметил Владислав Мирзонов.

«Местные жители уже встают в очередь. Скоро в воспитательно-образовательном комплексе на 270 мест откроют набор детей», — рассказал Сергей Малиновский.

Кроме того, в Химках продолжается капитальный ремонт родильного дома на Ленинском проспекте. В учреждении появятся современные палаты для совместного пребывания матери и ребенка с индивидуальными санузлами и душевыми. После завершения всех работ здание станет полноценным акушерским стационаром.