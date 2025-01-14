Депутаты из Химок вручили подарки воспитанникам школы-интерната в Донецке

Заветные новогодние подарки дети из специализированной школы-интерната № 27 в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики получили от депутатов из Химок. Поздравления от лица округа передала волонтер Олеся Перерва.

Подарки воспитанникам интерната передали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, его заместитель Александр Васильев и депутат Алексей Федоров. Также они предложили директору школы воспользоваться государственными мерами поддержки.

«В Химках искренне сопереживают тем, кто оказался в сложной ситуации, и понимают, насколько важно поддерживать жителей новых регионов в трудный момент», — поделился Сергей Малиновский.

Школа-интернат в Докучаевске специализируется на воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями. Педагоги помогают им адаптироваться в современном мире и стать полноценной частью общества.

Отметим, что гуманитарную помощь из Химок передали также жителям Луганской Народной Республики. Дети получили игрушки, детское питание и предметы первой необходимости.