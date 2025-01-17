Депутаты Химок подвели промежуточные итоги работы за январь

Первое в этом году заседание муниципальных депутатов прошло в Химках. Участники обсудили предварительные результаты совместной работы за январь.

Депутаты отметили, что в новогодние выходные в округе провели свыше 100 праздничных мероприятий: концерты, рождественские театральные постановки, елки и многое другое. Особое внимание уделили поддержке семей участников специальной военной операции. Они получили искренние поздравления с Новым годом и приятные подарки.

Кроме того, в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» активисты передали наилучшие пожелания 14 участникам Великой Отечественной войны.

«Мы с особым трепетом и уважением относимся к настоящим героям нашей Родины, которые когда-либо вставали на защиту нашей Отчизны. И я очень рада, что в нашем округе проходят подобные акции», — поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, что указом президента Российской Федерации 2025 год объявили Годом защитника Отечества. Это решение было принято в связи с памятной датой — 80-летием Великой Победы.