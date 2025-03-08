Депутат Татьяна Кавторева подвела итоги работы в 2024 году в Химках

Отчет о работе в прошлом году перед жителями представила муниципальный депутат в Химках Татьяна Кавторева. Также она озвучила планы на 2025 год.

Народная избранница провела встречу с жителями. Так, в 2024 году Татьяна Кавторева организовала 12 приемов с жителями. На них рассмотрели свыше 40 вопросов.

Кроме того, депутат провела 65 мероприятий по контролю государственных программ. Что касается планов на этот год, в работе она будет по-прежнему придерживаться принципа «житель всегда прав». Его обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рассказала о главных направлениях работы депутатского объединения партии „Единая Россия“, среди которых ключевым звеном является поддержка участников СВО и их семей, взаимодействие с жителями, выполнение добровольческих заявок», — отметила Татьяна Кавторева.