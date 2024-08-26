Депутат Тарас Ефимов передал экспонат из зоны СВО в музей Балашихи

Музей войск ПВО в микрорайоне Заря в Балашихе получил новый уникальный экспонат — транспортно-пусковой контейнер противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Этот артефакт привезли из зоны специальной военной операции.

Его предал музею депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, который активно участвует в пополнении коллекции музея.

«Начиная с 2022 года мы привозим различные артефакты из поездок на фронт. Недавно мы были в зоне действия СВО, немного юго-западнее Донецка, и привезли „Фагот“. Мы достаточно давно сотрудничаем с этим музеем, где хранится история. Эти вещи могут исследовать, а затем проводить патриотические встречи со школьниками», — рассказал Тарас Ефимов.

Отметим, что экспозиция музея войск ПВО уже насчитывает более 16 тысяч экспонатов, среди которых трофейные гранатометы, радиостанции и двигатели. Также в коллекции есть гильза, подаренная одним из подразделений специального назначения в знак благодарности за волонтерскую помощь.

Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, выходные дни — понедельник и вторник. Для групп от пяти до 25 человек экскурсии проводятся по предварительным заявкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».