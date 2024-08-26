Депутат Тарас Ефимов передал экспонат из зоны СВО в музей Балашихи

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Музей войск ПВО в микрорайоне Заря в Балашихе получил новый уникальный экспонат — транспортно-пусковой контейнер противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Этот артефакт привезли из зоны специальной военной операции.

Его предал музею депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, который активно участвует в пополнении коллекции музея.

«Начиная с 2022 года мы привозим различные артефакты из поездок на фронт. Недавно мы были в зоне действия СВО, немного юго-западнее Донецка, и привезли „Фагот“. Мы достаточно давно сотрудничаем с этим музеем, где хранится история. Эти вещи могут исследовать, а затем проводить патриотические встречи со школьниками», — рассказал Тарас Ефимов.

Отметим, что экспозиция музея войск ПВО уже насчитывает более 16 тысяч экспонатов, среди которых трофейные гранатометы, радиостанции и двигатели. Также в коллекции есть гильза, подаренная одним из подразделений специального назначения в знак благодарности за волонтерскую помощь.

Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, выходные дни — понедельник и вторник. Для групп от пяти до 25 человек экскурсии проводятся по предварительным заявкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте