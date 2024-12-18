Депутат Светлана Тананова передала экспонат музею войск ПВО в Балашихе

Депутат Светлана Тананова посетила уникальный Музей истории войск противовоздушной обороны, расположенный в микрорайоне Заря в Балашихе. Этот музей является единственным в России, где представлена столь обширная и уникальная экспозиция, посвященная истории и подвигам войск ПВО.

Во время визита Светлана Тананова провела встречу с трудовым коллективом музея. В ходе беседы были подведены итоги совместной работы и обсуждены планы дальнейшего сотрудничества, направленного на развитие военно-патриотической работы. Особое внимание было уделено вопросам популяризации истории войск ПВО среди молодежи и сохранению исторической памяти о подвигах защитников неба.

Коллекция музея насчитывает более 16 тысяч экспонатов, из которых 400 — это реальные образцы боевой техники и вооружения. Экспозиция охватывает как историю Великой Отечественной войны, так и современные события, рассказывая о подвигах воинов ПВО, которые сегодня защищают небо Донбасса. Музей предоставляет посетителям возможность прикоснуться к истории и узнать о героизме защитников Отечества.

В завершение встречи, в рамках партийного проекта «Историческая память», Светлана Тананова передала музею для пополнения экспозиции уникальный экспонат — крышку топливного бака беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 (Турция), переданную военнослужащими одной из частей ПВО. Этот артефакт станет значимым дополнением к коллекции музея и позволит посетителям ближе познакомиться с современными вызовами и достижениями российских войск.

«Музей истории Войск ПВО — это место, где сохраняется память о героизме наших воинов. Очень важно поддерживать такие учреждения, которые играют ключевую роль в воспитании патриотизма у молодежи и сохранении исторического наследия», — отметила Светлана Тананова.

Музей продолжает развиваться, привлекая все больше посетителей и сохраняя память о героях, защищавших и продолжающих защищать мирное небо над нашей страной.