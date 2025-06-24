Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин посетил лагерь при Земской гимназии в Балашихе

В Балашихе при Земской гимназии успешно работает летний лагерь в рамках программы «Умные каникулы», который посетил депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин. Он высоко оценил организацию детского отдыха, сочетающего образовательные и развлекательные активности, способствующие всестороннему развитию школьников.

Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин посетил летний лагерь при Земской гимназии Балашихи, работающий в рамках программы «Умные каникулы». Он высоко оценил организацию отдыха и обучения детей: зарядка по утрам, вкусная еда, насыщенная программа, включающая патриотическое воспитание, экологические занятия и экскурсии. Профессиональные тренеры организуют для детей спортивные мероприятия и игры на свежем воздухе почти каждый день.

«Утро ребята встречают с построения: речевки, доклады о готовности к новому дню, затем по графику зарядка. Всегда вкусный завтрак — проверили в том числе, как обстоят дела с питанием в столовой гимназии. Все отлично. Особого внимания заслуживает отсутствие гаджетов у детей в течение дня — это способствует полноценному общению и развитию», — отметил Владимир Шапкин.

Владимир Шапкин подчеркнул также важность таких инициатив для всестороннего развития детей и формирования здорового образа жизни. Программа «Умные каникулы» — это пример успешного сочетания отдыха и обучения, дающий детям незабываемые впечатления и новые знания.