Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил обновленное операционное отделение в Балашихе

В рамках партпроекта «Здоровое будущее» полностью модернизировали отделения реанимации и анестезиологии. Там также установили современное медицинское оборудование, включая тяжелую технику. Сегодня в отделении проводят до 10 операций в день, а коечный фонд составляет 361 место.

«Мы гордимся тем, что в нашем филиале теперь установлено самое современное оборудование. Это позволит врачам проводить операции на высоком уровне и обеспечивать безопасность пациентов», — отметила Наталья Алимова.

Отметим, что филиал № 2, работающий с 1965 года, предлагает широкий спектр медицинских услуг, в том числе педиатрическую помощь. Там работает хирургическое, травматологическое и урологическое отделения. В дальнейшем планируют дооснастить сектор детской хирургии для проведения малоинвазивных вмешательств. Это значительно повысит качество медицинской помощи для маленьких пациентов.