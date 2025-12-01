Депутат Мособлдумы проверил ремонт многоквартирного дома в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил микрорайон Заря в городском округе Балашиха, чтобы проконтролировать ход работ по ремонту фасада дома № 14 на улице Гагарина. В осмотре участвовали также активные жители микрорайона, которые вместе с народным избранником оценили выполненные подготовительные мероприятия.

Для утепления фасада выбрана бескаркасная система, позволяющая оперативно обработать большие по площади поверхности и повысить энергетическую эффективность здания. Такая технология уже применялась в Заре при ремонте фасада дома № 5 на улице Садовой, где использовали аналогичные материалы.

Ремонт фасадов многоквартирных домов решает сразу несколько задач: защищает конструктивные элементы здания от атмосферных воздействий, снижает теплопотери в отопительный период и повышает комфорт проживания. Кроме того, приведение фасадов в нормативное состояние способствует повышению безопасности жителей и благоустройству городской среды.