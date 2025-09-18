Депутат Мособлдумы проверил капремонт дома на улице Флерова в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил дом № 5/2 на улице Флерова в Балашихе, где в этом году начались работы по обновлению фасада в рамках программы Фонда капитального ремонта Московской области. Вместе с заместителем начальника управления, начальником отдела технического контроля и реализации программ Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Дмитрием Шатиловым, представителями подрядной организации и жителями дома он осмотрел ход работ.

Жилое здание было построено в 1940 году. Ранее, в 2018 году, здесь уже проводились ремонтные работы по системам электроснабжения, водоотведения и кровле, что значительно улучшило эксплуатационные характеристики дома.

«Дом большой, строители выставляют леса и будут переходить от фасада к фасаду по мере выполнения работ», — сообщил Тарас Ефимов.

Жителям напомнили, что проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта и ознакомиться с планами и сроками проведения работ, можно на официальном сайте Фонда капитального ремонта Московской области.