Депутат Мособлдумы оценил детские школы искусств в Красногорске

Депутат Московской областной думы Роман Володин вместе с членами Общественной палаты и молодыми парламентариями посетил три образовательных учреждения. Целью визита было знакомство с деятельностью школ искусств и обсуждение их дальнейшего развития.

Детскую музыкальную школу имени Алексея Наседкина недавно открыли после капитального ремонта. В здании обновили все — от инженерных систем до мебели.

«Видим качественный ремонт, видим довольных преподавателей, удалось сегодня наградить достойных людей, поэтому испытываем позитивные впечатления», — отметил Роман Володин.

Помимо ремонта, в учреждениях Красногорска создают все условия для повышения качества образования. Хореографическая школа «Вдохновение» — одна из ведущих в регионе. В этом году для нее закупили новые музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование.