Депутат Мособлдумы оценил детские школы искусств в Красногорске
Депутат Московской областной думы Роман Володин вместе с членами Общественной палаты и молодыми парламентариями посетил три образовательных учреждения. Целью визита было знакомство с деятельностью школ искусств и обсуждение их дальнейшего развития.
Детскую музыкальную школу имени Алексея Наседкина недавно открыли после капитального ремонта. В здании обновили все — от инженерных систем до мебели.
«Видим качественный ремонт, видим довольных преподавателей, удалось сегодня наградить достойных людей, поэтому испытываем позитивные впечатления», — отметил Роман Володин.
Помимо ремонта, в учреждениях Красногорска создают все условия для повышения качества образования. Хореографическая школа «Вдохновение» — одна из ведущих в регионе. В этом году для нее закупили новые музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование.
«Школа уникальна тем, что в ней создан уникальный процесс совместного общего и хореографического образования. Дети сразу же, приходя в первый класс, могут выбрать профессию», — рассказала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа Галина Ковалева.
Вместе с инновациями ученикам бережно передают традиции. В музыкальной хоровой школе «Алые паруса» сохранился 100-летний рояль, клавиши которого помнят прикосновения не одного поколения талантливых пианистов. Возможно, поэтому воспитанники школы регулярно становятся лауреатами конкурсов разного уровня. В рамках программы «Культура и туризм Подмосковья» школа получила новые музыкальные инструменты: четыре пианино, три аккордеона и четыре баяна.
Роман Володин высоко оценил работу всех трех школ в Красногорске и подчеркнул важность поддержки детских образовательных учреждений. Он отметил, что такие инициативы помогают развивать таланты и способствуют культурному обогащению региона.