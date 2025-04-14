Депутат Мособлдумы навестила бывших узников концлагерей в Павловском Посаде

Встречу с бывшими узниками фашистских концлагерей провела депутат Московской областной думы Линара Самединова в Павловском Посаде. Она пришла к ним в гости с цветами и угощениями.

Событие приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Народная избранница отметила, что люди, к которым она пришла в гости, уже стали для нее давними знакомыми.

«Это не просто свидетели исторических событий, а живые легенды, которые пережили нечеловеческие страдания в фашистских лагерях, но сохранили доброту, достоинство и надежду на лучшее», — прокомментировала Линара Самединова.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Павловского Посада Денис Семенов проверил подготовку ко Дню Победы. Он совершил обход городских территорий и оценил, как ответственные лица готовятся к празднованию и предстоящему кинофестивалю.