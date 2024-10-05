Депутат Юлия Ишкова встретилась с тремя сотрудниками детских садов в Химках

В городском округе Химки депутат Совета депутатов Юлия Ишкова провела личный прием граждан. За консультацией обратились три сотрудника детских садов муниципалитета. Вместе они обсудили вопросы образования.

Одна из жительниц Химок пришла на прием к депутату Юлии Ишковой, чтобы побеседовать на тему снижения оплаты дополнительных услуг в детском саду. Еще с двумя посетителями обсудили предоставление льгот работникам образовательной сферы и антитеррористические меры в учреждениях.

Юлия Ишкова внимательно выслушала обратившихся и дала подробную консультацию по каждому вопросу.

«В Химках особое внимание уделяют поддержке специалистов из сферы образования. В городе реализуют различные меры социальной поддержки для учителей школ и воспитателей детских садов. В их числе — социальная ипотека, пособие молодым специалистам компенсация за аренду жилья и многое другое», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила, что химкинские депутаты регулярно проводят личные приемы граждан, помогают решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальными проблемами, вопросы благоустройства, соцподдержки, медицинской и юридической помощи.

Также народные избранники взаимодействуют с горожанами в общедомовых чатах. Такая система работает по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и полностью соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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