Депутат из Подольска передал парку Талалихина кормушки для белок и птиц

По словам директора Владимира Губского, в парке много ручных белок и их популяция постоянно растет. Без поддержки человека только на природном корме животные не выживут. А посетители зоны отдыха любят их подкармливать.

«Общение с такими милыми животными всегда дарит радость. К тому же помогает воспитывать у детей любовь к природе. На угощение к белкам всегда прилетают и птицы, а их пользу для леса трудно переоценить. Да и сам парк невозможно представить без пения птах. Будем регулярно подкармливать и пушистых, и пернатых любимчиков детворы. Тем более что с приходом холодов столовые для них уже открыли», — поделился Алексей Никулин.

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