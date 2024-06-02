Жители Химок обратились к депутату городского округа Татьяне Кавторевой с вопросами, касающимися ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Некоторые ситуации народная избранница взяла на личный контроль.

Депутат из Химок Татьяна Кавторева провела личный прием жителей. В его рамках она проконсультировала химчан по вопросам ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Темы обращений касались обслуживания многоквартирных домов, устройства детей в школу, а также обустройства народной тропы у школы № 30. По нескольким вопросам депутат связалась с профильными службами, передала всю необходимую информацию и взяла обращения на личный контроль.

«Выражаю благодарность нашим активным жителям за их участие в жизни города. Совместными усилиями мы сделаем городской округ еще более комфортным», — отметила депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Напомним, что по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина выстроена особая система взаимодействия между активными химчанинами и муниципальными депутатами. В ее основе принцип губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».