Жители Химок задали вопросы депутату округа Юлии Мамай на личном приеме. В числе самых популярных обращений — проблемы в части обслуживания многоквартирных домов.
Депутат из Химок Юлия Мамай провела личный прием жителей. Химчане обращались с вопросами, касающимися сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Большинство обращений связаны с обслуживанием многоквартирных домов. Ряд заявок народная избранница направила в управляющие компании и взяла на личный контроль.
В Химках депутаты взаимодействуют с жителями не только на личных приемах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы развития инфраструктуры округа и жилищно-коммунального хозяйства, отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова. Такая система выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».