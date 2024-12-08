Депутат Ирина Спирина из Химок приняла участие в акции «Коробка храбрости»

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Организованная партией «Единая Россия» акция «Коробка храбрости» прошла в поликлинике № 7 городского округа Химки. Заведующая медучреждением, депутат Ирина Спирина передала находящимся на лечении детям подарки.

Юные пациенты получили наборы для творчества, развивающие игры и школьную канцелярию.

«Мы передаем подарки детям лично в руки и оставляем наборы для творчества в зонах ожидания поликлиники, чтобы малыши могли радоваться даже в непростые моменты. Особое внимание уделили ребенку, проходящему лечение на дому. Его улыбка стала для нас главным подарком», — поделилась депутат Ирина Спирина.

Благотворительную акцию «Коробка храбрости» организовали для поддержки детей, которые сталкиваются с трудностями во время лечения. Юные пациенты медучреждений получают развивающие игрушки и игры, наборы для творчества, канцелярские принадлежности, книги и другие подарки. Все это помогает малышам легче переносить болезненные процедуры.

«В этом году в честь празднования 23-летия партии „Единая Россия“ депутаты и волонтеры собрали почти 25 килограммов подарков, включая развивающие игры и канцелярские принадлежности. Эти подарки передали детям, проходящим лечение в медицинских учреждениях Химок», — рассказала депутат Наталья Каныгина.

Она также добавила, что эту акцию в Химках организуют регулярно, она стала важной частью социальной работы в городе.

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