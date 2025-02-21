Депутат Инна Монастырская подвела итоги работы за 2024 год

Инна Монастырская представила отчет работы за 2024 год председателям советов домов и активным жителям. Встреча прошла в Центральной детской школе искусств.

Инна Монастырская особое внимание уделяет поддержке семей участников специальной военной операции, многодетных семей и представителей старшего поколения. Член местного Совета депутатов принимает участие в сборе гуманитарного груза. Более 300 килограммов необходимых предметов она передала в прошлом году.

«Отчеты перед жителями очень полезны. Они не только делают работу депутатского корпуса прозрачной и понятной для наших избирателей, но и помогают нам самим получить целостную картину городской деятельности в сферах государственного, хозяйственного и социально-культурного управления», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Она также организовывает и принимает участие в мероприятиях в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Всего в прошлом году она провела более 60 познавательных встреч для жителей округа.

«Депутатский отчет — важный инструмент для налаживания коммуникации с жителями. Кроме того, это важное средство всестороннего информирования людей о жизни в городском округе, работе Совета депутатов и администрации», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.