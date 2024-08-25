Волонтеры из Подольска передали гумпомощь эвакуированным жителям Курской области

Депутат, член фракции «Единая Россия» Алексей Батин вместе с ветеранами из Быкова привезли в волонтерский центр округа гуманитарную помощь для семей из Курской области, которые размещены в пункте временного прибывания «Мечта» в Подольске.

«Сегодня мы все объединены благородной патриотической целью — помочь и поддержать своих. Призываем каждого неравнодушного жителя городского округа Подольск присоединиться к оказанию помощи нашим ребятам: плести сети, собирать сухой душ, оказывать иного рода помощь. Сейчас это очень важно!» — сказал Алексей Батин.

Волонтеры, депутаты и активные жители Подольска регулярно собирают гуманитарную помощь с начала специальной военной операции на Украине. Семьи участников СВО, временные переселенцы из Курской области и новых регионов обращаются в общественную приемную партии «Единая Россия» за содействием.

Помимо этого, народные избранники, руководители предприятий и администраций округа приносят в пункт приема в доме № 1 на Улице Ульяновых в Подольске продукты питания и вещи. Они передают груз тем, кто едет на передовую.

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