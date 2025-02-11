Депутат Госдумы встретился с работниками Курчатовского института в Протвине

В Научно-исследовательском центре «Курчатовский институт» в наукограде Серпухов состоялась встреча депутата Государственной думы Александра Когана с руководством и сотрудниками института. Основной темой обсуждения стали ключевые научные проекты, реализуемые в центре.

Одним из главных проектов стал «СИЛА», который объединяет две передовые мегаустановки: источник синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновский лазер на свободных электронах. Этот проект позволит изучать структуру и свойства вещества на уровне атомов, что открывает новые возможности для разработки инновационных технологий в таких областях, как медицина, вирусология, фармацевтика, сельское хозяйство, микробиология, энергетика и IT.

Также обсуждался проект первого в России Центра ядерной медицины, где пациенты с тяжелыми онкологическими заболеваниями смогут проходить ионную лучевую терапию. Этот метод позволяет точечно воздействовать на опухолевые клетки, минимально повреждая здоровые ткани.

Кроме того, на встрече затронули вопросы развития инфраструктуры города Протвино и улучшения транспортной доступности. Александр Коган вручил Благодарственные письма наиболее отличившимся сотрудникам института за их вклад в науку и профессионализм, приурочив награды ко Дню российской науки. В завершение встречи депутат ответил на вопросы участников.

Такие встречи подчеркивают важность диалога между представителями власти и научным сообществом, особенно при реализации масштабных проектов, которые имеют стратегическое значение для российской науки и технологий.