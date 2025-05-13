Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев провел встречу со студентами в Балашихе

В Ногинском колледже в Балашихе состоялась встреча студентов с депутатом Государственной думы Вячеславом Фомичевым в рамках проекта «ПолитЗавод», организованного «Единой Россией» и «Молодой Гвардией». На встрече обсудили будущее России, роль молодежи и актуальные общественно-политические вопросы.

Проект «ПолитЗавод» регулярно объединяет инициативных молодых людей, которые хотят разбираться в процессах, происходящих в стране, и активно участвовать в ее развитии. Ключевая тема встречи — значимость вовлеченности подрастающего поколения в государственные процессы и осознанный выбор жизненного пути.

«Важно, чтобы молодые люди ясно понимали, куда движется Россия. Диалог и взаимное уважение — основа для построения нашего общего будущего», — подчеркнул Вячеслав Фомичев.

Участники обсудили развитие образования, демографическую политику, роль молодежных организаций, вопросы информационной безопасности и защиты от внешних манипуляций. Особое внимание уделили тому, как подростки могут брать на себя ответственность за изменения в обществе.

Отметим, что «ПолитЗавод» — это образовательная платформа для молодых людей 18–35 лет, мечтающих о карьере в законодательной или исполнительной власти. Участники изучают современные подходы к управлению, политические стратегии и лидерские навыки под руководством опытных политиков, политтехнологов и экспертов.