Депутат Госдумы проверил ход капитального ремонта школы в Балашихе

Здесь проводится полная перепланировка в рамках народной программы «Единой России». Благоустройство проводится по просьбам местных жителей, которые просили создать комфортные и безопасные условия для обучения школьников.

Александр Толмачев рассказал, что на объекте организован парламентский, общественный и родительский контроль — все вместе следят за ходом строительства и держат подрядчиков в тонусе. По его словам, на данный момент решен вопрос с кровлей, ведутся внутренние отделочные работы и выполнены необходимые пристройки. Ученики получат современную кухню полного цикла — теперь еду будут готовить прямо в школе. Также появятся два полноценных спортивных зала с душевыми. Он отметил, что все недостатки уйдут в прошлое: школа преобразится. Сейчас главная задача — сделать все, чтобы дети учились в лучших учебных заведениях и добивались серьезных результатов.

Масштабная реконструкция учреждения началась в сентябре 2025 года. Сейчас готовность объекта составляет 20%. Строители уже завершают черновую отделку и вскоре приступят к монтажу электрики. Работы идут ежедневно — на площадке задействовано более 80 человек и три единицы техники. Завершить ремонт планируют в августе, чтобы к началу учебного года дети пошли в полностью обновленное здание.