Депутат Госдумы Ярослав Нилов проверил работу НИКИ детства в Мытищах

Визит в Научно-исследовательский клинический институт детства организовали с целью ознакомления с технологическими возможностями учреждения. Участники встречи обсудили вопросы социальной поддержки больных детей.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Ярослав Нилов лично посетил НИКИ детства, ознакомился с возможностями и работой института, а также поговорил с врачами о том, каким детям оказывают медицинскую помощь.

«Это дети с орфанными, наследственными, аутоиммунными заболеваниями, которые приезжают к нам из 76 регионов и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. В центре имеется оборудование экспертного класса для диагностики и реабилитации, работают очень редкие специалисты, знакомые с такими патологиями», — отметила руководитель НИКИ детства Нисо Одинаева.

Обсудили вопросы социальной поддержки этой категории детей. Наметили новый пилотный проект — дом медико-социальной помощи детям, где они могли бы проходить трудотерапию и эрготерапию.

«Важно изучать и распространять хорошие региональные практики, которые сегодня очень востребованы. Кроме того, необходимо создавать правовые условия для дополнительных мер соцподдержки», — поделился мыслями Ярослав Нилов