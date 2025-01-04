Депутат Госдумы Ирина Роднина вручила подарки многодетным семьям в Химках

В городском округе Химки депутат Государственной думы Ирина Роднина поздравила ребят из многодетных и малоимущих семей, а также детей из семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере.

В рамках мероприятия депутат вручила детям подарки и игрушки, подняв настроение каждому участнику. Также она поздравила ребят с Новым годом, пожелав крепкого здоровья, отличного настроения и исполнения самых заветных желаний.

«В преддверии такого праздника очень важно оказывать поддержку семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Праздники должны приносить радость всем, независимо от обстоятельств. Мы постарались сделать этот день особенным для каждого ребенка», — отметила Ирина Роднина.

Подобные инициативы уже стали доброй традицией в Химках. Напомним, ранее в округе состоялась Всероссийская акция «Елка желаний», организованная партией «Единая Россия». Муниципальные депутаты и общественные деятели, такие как Татьяна Кавторева, Ольга Кириллова и Егор Ченюк, приняли участие в исполнении новогодних желаний детей, чтобы подарить им радость и веру в чудеса.