Депутат Госдумы Ирина Роднина провела прием жителей Химок по вопросам ЖКХ

В рамках тематической недели по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Химки депутат Государственной думы Ирина Роднина побеседовала с жителями муниципалитета. Встреча прошла на базе местной общественной приемной «Единой России».

Личный прием депутата Государственной думы Ирины Родниной посетили пять горожан.

«Все они пришли за консультациями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Большинство обращений были связаны с обслуживанием домов и проверкой инженерных коммуникаций в них», — рассказала Ирина Роднина.

Вместе с ней на вопросы горожан ответили заместитель директора управляющей компании «Жилищник» Александр Брагин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Роман Рябинков и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

По словам Юлии Ишковой, один из посетителей, житель дома № 76 на Юбилейном проспекте, рассказал, что летом в их доме неделю не работал лифт.

«Информацию передали специалисту профильного ведомства для проведения перерасчета по оплаченной квитанции», — добавила депутат.

Помимо этого, горожане обращались с вопросами по теме отопления. Для устранения недочетов всю информацию направили профильным специалистам.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в городском округе Химки регулярно проходят личные приемы граждан. Народные избранники помогают жителям разобраться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки, медицинской, юридической помощи и многих других.

Также к депутатам можно обратиться и в общедомовых чатах, где они разбирают проблемы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Такую систему разработали по инициативе главы Химок Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует главному принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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