Депутат Госдумы Ирина Роднина подвела итоги работы в Химках в 2024 году

Работники предприятия «Энергомаш» в Химках поучаствовали во встрече с депутатом Государственной думы Ириной Родниной. Мероприятие прошло в конференц-зале научно-производственного объединения.

Народная избранница отчиталась о результатах работы в прошлом году. Они касались сфер образования, здравоохранения, соцподдержки, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.

Также на встрече состоялось награждение благодарственными письмами работников «Энергомаша». Их поздравили с Днем российской науки.

«В „Энергомаш“ я приезжаю уже не в первый раз. Всегда рада посетить такое значимое в масштабах нашей страны предприятие. Спасибо за добросовестный труд и успехов в профессиональной деятельности», — сказала Ирина Роднина.

Отметим, что научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко является ведущей компанией ракетно-космической отрасли.