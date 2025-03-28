Депутат Госдумы Геннадий Панин проверил капремонт детского центра в Электрогорске

Вместе с народным избранником центр детского творчества осмотрел и глава округа Денис Семенов. По словам Геннадия Панина, работы идут в графике, но их необходимо ускорить.

«Решили вернуть тонус подрядчику. Разработаем дорожную карту по всем видам работ, чтобы еженедельно контролировать строителей на всех этапах», — отметил Панин.

В Центре детского творчества «Истоки» впервые появится студия робототехники, воспитанников обучат компьютерной грамотности и программированию виртуальной и дополненной реальности. Помимо этого, обустроят игровую комнату, а также репетиционный зал и гримерку для занятий в детской театральной студии. Откроют и два класса прикладного творчества: девочек обучат вышиванию, плетению макраме и вязанию, а мальчики освоят столярное дело и выжигание.

Отметим, что в Народной программе «Единой России» отдельное внимание уделили доступности учреждений для маломобильных жителей. Центр оборудуют по всем требованиям доступной среды. Там также оборудуют место, где можно будет оставить самокаты, велосипеды и коляски.