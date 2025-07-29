Депутат Госдумы Алла Полякова провела прием жителей в Химках

На встрече с жителями народная избранница обсудила актуальные вопросы из образовательной и социальной сфер. В диалоге приняли участие представители областного министерства.

Особое внимание уделили проблемам учебных заведений. Жители интересовались сроками капремонта лицея № 7 и спального корпуса школы-интерната «Кадетский корпус», а также организацией ресурсных классов для детей с РАС. Педагоги обсудили жилищные субсидии и новую систему оплаты труда.

«Темы, поднятые в ходе приема, касались как системных, так и точечных вопросов. По каждому обращению даны подробные разъяснения. По вопросу создания ресурсных классов для детей с расстройствами аутического спектра рассматриваются несколько вариантов на базе образовательных учреждений города. Будут составлены дорожные карты. Капитальный ремонт Лицея № 7 планируется начать уже в январе 2026 года. При этом не планируется останавливать учебный процесс — учеников распределят по ближайшим школам. Важно, что администрация городского округа Химки не остается в стороне, готова обсуждать и предлагать варианты решения», — прокомментировала депутат Государственной думы Алла Полякова.

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