Депутат Галина Болотова провела встречу с жителями Химок

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Представитель совета депутатов округа подвела итоги работы за 2024 год и рассказала о важных изменениях в сфере социальной поддержки. Особое внимание уделили мерам помощи для семей с детьми.

Во время отчета Галина Болотова поделилась с химчанами результатами своей деятельности и ключевыми нововведениями в социальном законодательстве.

«Для молодых семей установили выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Кроме того, выплата для многодетных семей, предусмотренная вместо предоставления им участка, также была увеличена — теперь она составляет 400 тысяч рублей», — рассказала Галина Болотова.

В рамках встречи депутат сообщила, что в 2024 году провела 15 приемов граждан, оказала содействие в решении порядка 40 обращений и приняла участие более чем в 300 мероприятиях и акциях.

Завершая выступление, Галина Болотова напомнила, что депутаты партии «Единая Россия» ежегодно проводят отчеты перед населением. Народная избранница подчеркнула, что такие встречи позволяют реализовывать принцип публичной власти, установленный законодательством РФ.

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